レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。和服姿を投稿した。

「今年2回目の振袖撮影では大好きな水色を選んだよ」と報告。水色を基調とした色鮮やかな花柄の振り袖ショットを公開した。晴天の下、蛇の目傘をさしたカットなどもあり「毎年色々な振袖着れて嬉しいです」と心境をつづった。

また、別の投稿では巻き髪のロングヘア姿に真っ赤な衣装も披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ似合ってて可愛い」「かんわいいいっっ」「美しい」「美しすぎる」「大和撫子」「お人形さんみたい」「可憐だ〜」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。趣味はドライブ。身長160センチ。血液型O。