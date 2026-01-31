香港で日本人2人が5800万円を奪われ、香港警察は1人を逮捕しました。警視庁は羽田空港で起きた強盗未遂の被害者2人が渡航先の香港で再び襲われた可能性についても調べています。

香港メディアによりますと、30日午前、香港の中心部にある両替店の前で2人の日本人男性が2人組に襲われ、日本円およそ5800万円を奪われました。

被害にあったのは50代と20代の日本人男性で、30日朝に香港に到着したばかりだったと報じられています。

2人はリュック2つとスーツケース1つにあわせて1億9000万円の日本円を所持していて、両替をするためにタクシーで店に向かっていましたが、タクシーを降りた際に2人組がリュック1つを奪い乗用車で逃走したということです。

香港警察は強盗事件として捜査を進め、事件に関わったとして香港の空港で容疑者1人を逮捕したということです。盗まれた現金が回収されたかはまだわかっていません。

一方、警視庁は、羽田空港で起きた強盗未遂の被害者ら2人が、渡航先の香港で再び襲われた可能性についても調べています。