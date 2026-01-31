巨人の“新助っ投トリオ”が３０日、ダルベックとともに都内のホテルで入団会見に臨んだ。背番号２８に決まったスペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝は、今季ＦＡで巨人入りした元チームメート・則本との再共闘を熱望。１５０キロ前後の直球と、制球力抜群の変化球が持ち味の先発候補は、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝とともに新天地での飛躍を誓った。

＊ ＊ ＊ ＊

マタが戸郷との共闘に胸を躍らせた。最速１６０キロ右腕は「戸郷投手に話を聞いてみたい」と同じ右投手に興味を持っていることを明かした。メジャー経験はないがマイナー通算１５０登板（１０１先発）で３２勝３０敗、防御率３・６７、５１５イニングで５５３奪三振と奪三振率の高さが魅力。「昔からいつか日本でプレーしたいと思っていた。１００％ベストを尽くす」と決意を示した。

２７日に来日してＧ球場で順調に調整を続ける。「初めてつけ麺を食べてとてもおいしかった」と日本文化への好印象も明かした。