ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は２６３ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間15:14）（日本時間05:14）
ダウ平均　　　48807.88（-263.68　-0.54%）
ナスダック　　　23418.90（-266.22　-1.12%）
CME日経平均先物　53525（大証終比：+135　+0.25%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10223.54（+51.78　+0.51%）
独DAX　 24538.81（+229.35　+0.94%）
仏CAC40　 8126.53（+55.17　+0.68%）

米国債利回り
2年債　 　3.527（-0.033）
10年債　 　4.241（+0.010）
30年債　 　4.874（+0.021）
期待インフレ率　 　2.339（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（+0.003）
英　国　　4.522（+0.011）
カナダ　　3.424（+0.009）
豪　州　　4.806（-0.029）
日　本　　2.243（-0.009）

ビットコイン（ドル）
83766.63（-615.64　-0.73%）
（円建・参考値）
1295万5347円（-95215　-0.73%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物3 月限（WTI）（終値）
1バレル＝65.21（-0.21　-0.32%）
NY金先物4 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4745.10（-609.70　-11.39%）