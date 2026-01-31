ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２６３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２６３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間15:14）（日本時間05:14）
ダウ平均 48807.88（-263.68 -0.54%）
ナスダック 23418.90（-266.22 -1.12%）
CME日経平均先物 53525（大証終比：+135 +0.25%）
欧州株式30日終値
英FT100 10223.54（+51.78 +0.51%）
独DAX 24538.81（+229.35 +0.94%）
仏CAC40 8126.53（+55.17 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.527（-0.033）
10年債 4.241（+0.010）
30年債 4.874（+0.021）
期待インフレ率 2.339（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（+0.003）
英 国 4.522（+0.011）
カナダ 3.424（+0.009）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
ビットコイン（ドル）
83766.63（-615.64 -0.73%）
（円建・参考値）
1295万5347円（-95215 -0.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物3 月限（WTI）（終値）
1バレル＝65.21（-0.21 -0.32%）
NY金先物4 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4745.10（-609.70 -11.39%）
NY株式30日（NY時間15:14）（日本時間05:14）
ダウ平均 48807.88（-263.68 -0.54%）
ナスダック 23418.90（-266.22 -1.12%）
CME日経平均先物 53525（大証終比：+135 +0.25%）
欧州株式30日終値
英FT100 10223.54（+51.78 +0.51%）
独DAX 24538.81（+229.35 +0.94%）
仏CAC40 8126.53（+55.17 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.527（-0.033）
10年債 4.241（+0.010）
30年債 4.874（+0.021）
期待インフレ率 2.339（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（+0.003）
英 国 4.522（+0.011）
カナダ 3.424（+0.009）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
ビットコイン（ドル）
83766.63（-615.64 -0.73%）
（円建・参考値）
1295万5347円（-95215 -0.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物3 月限（WTI）（終値）
1バレル＝65.21（-0.21 -0.32%）
NY金先物4 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4745.10（-609.70 -11.39%）