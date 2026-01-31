第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が30日に大阪市内で開かれ、横浜（神奈川）が2年連続18度目の出場を決めた。昨秋関東大会8強から滑り込みで選出。今秋ドラフト1位候補に挙がる最速154キロ右腕の織田翔希投手（2年）は史上4校目の大会連覇を見据えた。組み合わせ抽選会は3月6日に行われる。

敗れた王者に敗者復活戦の招待状が届き、織田がようやく険しい表情を解いた。「率直にうれしい。“やった”と“やらなければいけない”という2つの気持ちが混じり合った感情でした。優勝旗を全員で返しにいけることが一番の喜び」と聖地に視線を向けた。

苦しみ抜いた末、史上4校目の選抜連覇への挑戦権を得た。昨秋の関東大会準々決勝で専大松戸（千葉）に2―4で惜敗。当落線上から関東・東京の最後の6枠目に滑り込んだ。23年は同じ状況で選出外を味わった村田浩明監督が「甲子園の舞台に（選手を）立たせることができて本当にうれしい。甲子園の女神さまに呼んでもらったのかな…」と涙で声を詰まらせる姿を見てエースの責任を痛感。「優勝して、去年より笑顔な監督さんを自分たちでつくり出したい」と決意を強めた。

一昨年はスーパー1年生として明治神宮大会優勝、昨春は選抜優勝に導くなど令和に横浜黄金時代を復活。「平成の怪物」と呼ばれたOB・松坂大輔氏（本紙評論家）に姿を重ね合わせる周囲をよそに「成長が頭打ちになっている。伸び悩んでいる」と感じていた。

「勝たせる投手になる」と誓った冬に急成長。痛めていた腰や左膝の状態が回復して本格的なウエートトレーニングが可能になり自己最速を昨夏までの152キロから154キロまで上昇させた。コンディションが上向く春は、健大高崎（群馬）・石垣元気（ロッテ）らが計測した場内表示で春夏甲子園最速の155キロ超えにも期待が高まる。

村田監督からは横浜時代にバッテリーを組んだ中日・涌井が操る「涌井式カットボール」を伝授された。昨秋明治神宮大会で青学大の優勝に貢献した右腕・中西（中日）を映像で研究し、鋭く落ちる「中西カーブ」も習得。吉報を待つ間も進化の歩みを止めず、メジャー7球団が視察に訪れるなど今秋ドラフト目玉の立ち位置を確立した。

昨年の春夏に計6勝を挙げた甲子園に3度目の出場。「経験値の見せどころと思う。全力で優勝を狙っていきたい」。王座に返り咲く準備はできている。（柳内 遼平）

▼阿部葉太前主将（3年） 1月の時点で比べると（選抜で優勝した）自分たちの代より力がある。怖い物はないと思うので思い切りプレーしてほしい。