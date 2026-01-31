大阪随一のオシャレエリア堀江で、顔がキレイ過ぎる38歳男性を発見！ 彼はその整ったビジュアルとあふれ出る色気から、“和製ジョニー・デップ”と周囲に呼ばれている。そんな和製ジョニー・デップのイカしたファッションや趣味、仕事に、カメラが迫った！

堀江の和製ジョニー・デップは、飲食業や内装業などの経営者。オレンジのレザージャケット、ベロア素材の黒のセットアップ、アメリカで「幸運のお守り」とされているドル紙幣を挟んだハットなど、彼が身に着けているアイテムの1つ1つが一癖あり超シャレオツ。

しかし堀江の和製ジョニー・デップは、それらアイテムを見事に着こなしている。オシャレ上級者な彼をファッション業界のプロたちは、「顔のキレイさが全部バランスを取って、なぜかスッキリ見えている」「もうこのキャラクターじゃないと（成立しない）。他の人は（真似）しない方がいい」「セクシーさっていうのがアメリカンカジュアルの中に盛り込まれている。ファッションを超越した何かがある」などとベタ褒め。

アメリカンカルチャーが大好きな堀江の和製ジョニー・デップのかっこよさは、ビジュアルだけではない。超個性的なバイクや、100年以上前のヴィンテージカーなどを所有しており、趣味もイカしている。また、色気あふれる彼が経営する、レストランやバーは大人な雰囲気で素敵だ。

堀江の和製ジョニー・デップに、スタジオ一同は惚れ惚れ。ナインティナインの岡村隆史は、「スタイルかっこええもんな～！」と驚き、タレントのなるみは、「わ～お、男前やな～！」「顔ちっちゃ！」「かっこい～！」と黄色い声を上げまくり。日本に一時帰国中のゆりやんレトリィバァは、VTR越しに和製ジョニー・デップへ「一緒にドライブに行きませんか？」と英語で誘った。

なお、堀江の和製ジョニー・デップは、1月26日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で紹介された。同放送回では、「シャレオツ過ぎる堀江コレクション2026冬」と題して、和製ジョニー・デップら堀江のファッションモンスターたちのコーディネートを、ファッション業界のプロたちがチェックした。

