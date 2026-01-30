那須川天心モデルのTシャツが登場　フォトプリントなど全3型

那須川天心をモデルにしたTシャツ「TEAM TENSHIN Tシャツ」が発売される。2月6日からセレクトショップ「オッシュマンズ（OSHMAN'S）」の一部店舗と公式オンラインストアで先行販売を行い、20日からは武道および格闘技用品の製造メーカー「イサミ（ISAMI）」発のアパレルブランド「リバーサル・ドーギ・デザイン・ワークス（reversal.dogi.design.works、以下rvddw）」の直営店舗と公式オンラインストアで扱う。

TEAM TENSHIN Tシャツは、オッシュマンズとrvddwのコラボレーション企画を通じて製作。「ウィズ リミテッド（WHIZLIMITED）」の下野宏明がデザインおよび監修を担当した。

デザインは、フロントに両ブランドのロゴと「TEAM TENSHIN」の文字を、バックに限定のオリジナルエンブレムロゴをあしらったモデルと、フロントにコラボデザインのrvddwロゴを、バックに「rvddw」の文字を配したモデルを用意するほか、フロントに那須川のフォトプリントを、バックに「reversal」と「TEAM TENSHIN」の文字をデザインしたモデルの全3型を販売。Tシャツのボディにはドライメッシュボディを採用した。カラーはブラック、ホワイトを展開。また、一部モデルには、オッシュマンズ限定で別注カラーのオレンジを用意する。価格は各7150円。オッシュマンズの公式オンラインストアでは現在、予約を受け付けている。

◾️オッシュマンズ：公式オンラインストア