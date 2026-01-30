オレンジスキンケア「ラフラ」が初のヘアケア発売　「癒やし美容」掲げ刷新

スキンケアブランド「ラフラ（RAFRA）」が、リブランディングとブランド初のヘアケアラインを発表した。シャンプーとトリートメントの2商品を、＠cosmeストアと＠cosme SHOPPING、全国のロフト店舗、ラフラ公式オンラインストアで3月3日から、その他の取扱店では3月24日から順次販売する。

ラフラは、「肌につける化粧品は少ない方が良い」というシンプルケア発想をもとに1999年に誕生。「天然精油100パーセントの香り」「豊富な天然由来成分」「心地よい使用感」を柱に、オレンジの香りと洗浄機能に着目したスキンケアアイテムを展開してきた。2004年発売のクレンジングバーム「バームオレンジ」や、同アイテムを応用した美容液発想のクレンジングオイル「オイルセラムクレンジング」など、リピート率の高い人気商品を揃える。

今回のリブランディングについて、担当者は「長年愛用いただいてるお客さまから”スキンケア以外でもラフラの使用感や香り、安心感を楽しみたい”というお声が多くあった。また、香りへのこだわりや肌に優しい成分構成といった我々の強みは、昨今高まるご自愛ニーズにも合致する。この2つが後押しになり、設立30周年に向けてスキンケアの枠を超えるブランドを目指していくことを決めた」とその背景を説明。肌だけでなく髪や心もストレスフリーにする「トータル ヒーリング ビューティー ブランド」を新たなコンセプトに据え、カテゴリーを拡大しながら総合的な「癒し美容」を提案していくという。

リブランディング第1弾となるヘアケアラインは、ユーザーが抱く「天然由来のものは使用感が悪いが、使用感が良いものは髪に負担がありそう」「アロマ効果があるものは香りが強すぎる」といった声をもとに開発。天然由来成分90%以上のナチュラルな処方でありながら優れた使用感、ラストノートをあえて排した残りすぎない香りを実現した。クレンジング開発での知見を活かし美容液成分を高配合したほか、オレンジ精油のみを使用していた既存の商品と異なり、ベルガモットやゼラニウムなど複数の精油を掛け合わせてより柔らかな香りに仕上げている。

「アロマセラムシャンプー モイスト」（400mL 1980円）は、髪の内側・外側だけでなく頭皮までうるおす トリプルモイスト処方を採用。油水分のバランスが崩れやすい頭皮環境を整えながら、なめらかに伸び広がりと濃密な泡立ちで、髪のダメージを集中的に補修する。「アロマセラムトリートメント モイスト」（400mL 1980円）は、ドライヤーの熱を利用しダメージを処方するトリプルリペア処方を導入。うるおいを閉じ込めながら、熱によるダメージ補修でまとまりとツヤのある髪へ導く。