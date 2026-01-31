第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が30日に大阪市内で開かれ、大阪桐蔭が2年ぶり16度目の出場を決めた。大会最多に並ぶ5度目の優勝が懸かり、今秋ドラフト上位候補に挙がる最速153キロ右腕の吉岡貫介投手（2年）は「新・四天王入り」と「甲子園大会史上最速」のダブル更新に意欲を示した。大阪勢が98年ぶりに不在だった寂しい春から、もうすぐ1年。絶対王者が、3季ぶりの聖地で「野球王国」復権を期す。組み合わせ抽選会は3月6日に行われる。

絶対王者のエースが甲子園に立った後は、「四天王」の構図が変わっているかもしれない。大阪桐蔭に3季ぶりの聖地切符が届き、吉岡が待望の甲子園初登板を迎える。今春の選抜出場選手で自己最速トップは横浜・織田翔希の154キロで、吉岡が153キロで続く。「勝つことが最優先だけど、その上で自分の結果も求めたい」と同学年との比較は歓迎。「噂の怪物」が、人生初の全国舞台で衝撃を与えようとしている。

織田に加えて沖縄尚学・末吉良丞、山梨学院・菰田陽生、聖隷クリストファー（静岡）・高部陸の「2年生四天王」4投手は、昨夏甲子園に出場した選手の中から位置付けられた。一方で大阪桐蔭は昨夏の大阪大会準優勝に終わり、吉岡は四天王の陰に隠れる形となった。「大阪桐蔭なら甲子園も近いと思っていたけど簡単に行ける場所ではなかった」。今大会には四天王のうち織田、末吉、菰田の3人が集結。「（活躍を見るのが）悔しくて自分もやってやるぞと思っていた」。人知れず燃やしていた対抗心を発散する時が来た。

昨夏の甲子園の試合映像は、寮で何度も見返した。その中で最も印象に残った投手が横浜の織田。「自分と同じ速球派で勝利に導く投球もできていた」。一方の自身は、大阪大会の決勝で登板機会を与えられなかった。勝てる投手を目指して、フィールディングなど細かい技術まで磨いてきた。

超えたい相手は四天王だけではない。「156キロを出したい」。狙うのは健大高崎（群馬）・石垣元気（現ロッテ）が、昨年春夏に計測した甲子園大会史上最速（球場表示）の「155キロ超え」だ。「状態は上げていける」と自信があるからこそ目標を公言した。

3季ぶりの聖地帰還を前に西谷浩一監督は「10度目の優勝を目指す」と掲げている。昨春は選抜史上2度目の大阪勢不在だった。野球王国・大阪の誇りも取り戻すべく、吉岡が初めての甲子園に立つ。 （河合 洋介）

◇吉岡 貫介（よしおか・かんすけ）2008年（平20）10月20日生まれ、大阪府大東市出身の17歳。小3からジュニアサンダースで野球を始めて投手と捕手を務める。中学では大東畷ボーイズに所属。大阪桐蔭では1年秋に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。50メートル走6秒3。1メートル75、77キロ。右投げ右打ち。

◯…大阪桐蔭は過去に春4度の優勝経験あり。今大会を制して5度目の春制覇なら東邦（愛知）に並ぶ歴代最多タイとなる。また、ここまで春夏通算9度の優勝。春夏通算10度の優勝なら、中京大中京（愛知）11度に続く大台到達となる。

◯…大阪桐蔭は現時点で春夏通算78勝。あと2勝挙げれば歴代5位タイで史上7校目となる80勝に到達する。また、春は通算36勝。こちらはあと4勝挙げれば歴代7位タイで史上8校目となる40勝に到達する。