西武は埼玉県所沢市内の球団施設で新外国人3選手の入団会見を行った。3月のWBCで台湾代表の4番として期待される林安可（リン・アンコー）外野手が「これほど強いチームとの対戦は楽しみ。もちろん勝ちにいきます」と“打倒侍ジャパン”を宣言した。

台湾は侍ジャパンの初戦となる3月6日の対戦相手で、ドジャース・山本の先発も予想される。昨年11月のプレミア12で優勝に導く活躍を見せた台湾の至宝は「相手が山本選手でも同じ。集中して一球一球対戦したい」と自信を見せた。

代表に選出されればキャンプでは途中離脱も想定されるが、広池浩司球団本部長は「国を背負って戦うことは選手にとっても成長すること。背中を押したい」と話した。（河西 崇）

≪カナリオ日本食ワクワク≫アストロズ入りした今井の代役候補として期待される右腕・ワイナンス（ヤンキース）は「失点を少なくできることが強み。盛り上がる球場の雰囲気を体験したい」と自信を見せた。

マイナー通算109本塁打のカナリオ（パイレーツ）は日本食に興味津々。つけ麺は堪能したといい「（来日前は）チャーハンを特に食べていた。寿司も食べたことがあるし、食事に関しては問題ない」と笑顔だった。