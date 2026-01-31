第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が30日に大阪市内で開かれ、昨秋の明治神宮大会で優勝した九州国際大付（福岡）が4年ぶり4度目の出場を決めた。昨年11月に大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさん（52）から指導を受け、ナインは大きく成長。今秋ドラフト上位候補・牟礼翔外野手（2年）ら充実した戦力で春も全国の頂点を狙う。

史上5校目の秋春連覇で、レジェンドに恩返しする。昨秋の明治神宮大会覇者の九州国際大付は順当に選出され、主将の城野慶太捕手（2年）は「挑戦者として全国制覇したい」と大きな目標を掲げた。

明治神宮大会を制覇した直後の昨年11月24、25日、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が指導に訪れた。ナインが驚いたのは強烈な意識の高さだった。「僕らが20〜30球かけるキャッチボールを、イチローさんは集中して5球で終わらせて次の練習に移られる。常に実戦を想定されているところが、一番大きな影響でした」と城野。大舞台へ向け選手の仕上がりも相当早い様子で、楠城祐介監督（41）も「野手の肩肘の出来が早すぎて怖いくらい」と効果に舌を巻く。

技術面でも得たものは大きい。ティー打撃の練習では体にバットを巻き付けるイメージを伝授され、城野は「最初はうまくできなかったけど、冬の間にだんだんできるようになってきた」とにっこり。高校通算24発で来秋ドラフト上位候補に挙がる牟礼翔を擁し、昨秋公式戦チーム打率・333を誇る強力打線に“イチ流”がプラスされれば鬼に金棒だ。

ナインの胸には、今も響き続ける大打者の金言がある。「王者だけど、挑戦者として一戦一戦、頑張ってください」「春も全国制覇できるのを楽しみにしています」――。城野は言葉に力を込める。「僕たちにとってあの2日間は財産以上の宝物。ご覧になっているところで“イチローさんのおかげで勝てました”と伝えたい」。偉業を達成することが、何よりの恩返しになる。（北野 将市）