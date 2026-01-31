巨人の“新助っ投トリオ”が３０日、ダルベックとともに都内のホテルで入団会見に臨んだ。背番号２８に決まったスペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝は、今季ＦＡで巨人入りした元チームメート・則本との再共闘を熱望。１５０キロ前後の直球と、制球力抜群の変化球が持ち味の先発候補は、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝とともに新天地での飛躍を誓った。

“生ける教科書”との再会が待ち遠しい。一緒にプレーしたい選手を問われたハワードが、穏やかな笑みを浮かべ答えた。「ノリモトさんとプレーしたい。マウンドでの躍動感や動き方がとても好き。参考にしていけたら」。昨季までは共に楽天でプレー。ＦＡ権を行使して巨人入りした通算１２０勝、４８セーブと経験豊富なベテラン右腕との共闘を心待ちにした。

１５０キロ前後の直球、鋭いスライダーやカーブ、チェンジアップが武器。自身の強みを「コントロールと、技巧派としてバッターのバランスを崩せるところ」と分析する。その実力は、対戦相手として証明済みだ。６月６日の交流戦・巨人戦（東京Ｄ）では先発して７回９８球、４安打無失点の快投で勝利投手になった。９回に登板し３人で締めくくったのは、尊敬する則本だった。

来日１年目の昨季は楽天で９試合に先発して５勝１敗、防御率２・２２。新外国人投手は打者の研究のみならず、球やストライクゾーンの違いへの対応、クイックなどアジャストを求められる点は多い。日本の野球を一年間経験した右腕は計算を立てやすい。また、現状で支配下に７人の助っ人がいる。外国人枠を有効活用して登板間隔を空けられることも、昨季一時離脱した経験があるだけにプラス要素になる。

愛称は「ハーウィー」をファンに求めた。昨季の巨人は終盤に故障者が続出し、先発不足に陥った。先発の一角として期待がかかる右腕は「１試合でも多く先発して勝ちたい。１年間健康にローテーションを守ることができれば」と、気合十分の表情を見せた。（加藤 翔平）