昨秋の近畿大会４強の大阪桐蔭が「１０回目の甲子園優勝」を合言葉に３季ぶりの聖地に臨む。「スタートラインに立てたので、ここからが勝負だと思います」と、吉報が届いた西谷浩一監督（５６）が表情を引き締めた。

過去に春４回、夏５回の甲子園優勝を誇る名門にとって、目標は出ることではなく勝ち抜くこと。「ＯＢたちが頑張って９回優勝してくれて、中京大中京さんの１１回を目標に挑戦したいとずっと言ってまして、２２年のセンバツから約３年優勝できてません。あえて１０回目ということをみんなに意識させた方がいいんじゃないかと。この春、区切りの１０回目、勝負をかけてやらないかと伝えました」と甲子園歴代最多の７０勝の名将。春夏２ケタＶを達成すれば１１度の中京大中京に続く２校目となり、センバツＶ５は東邦に並ぶ最多タイ記録となる。

ＭＡＸ１５３キロ右腕のの吉岡貫介（２年）と、１９２センチ左腕の川本晴大（１年）の２本柱を擁し、打線も長打力のある打者が並ぶ。「練習だけじゃなく学校生活も含めて寮生活、大げさに言ったら２４時間みんなでいますんで。結束はどこよりも強い」と指揮官。プライドを懸けた戦いに注目だ。（島尾 浩一郎）