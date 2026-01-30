劇的にかわいい♡【ROPÉ PICNIC×HELLO KITTY】バレンタインをイメージした限定コレクション発売
昨年の夏や新年に発売したハローキティとのコラボレーションが「かわいい！」と話題になった、人気ブランド【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】。2026年1月30日（金）から順次発売される第3弾のテーマは、『LOVE MY HELLO KITTY！ありったけの「スキ」を集めて』。どんなデザインなのか、早速チェックしていきましょう。
とにかくかわいい！ バレンタインをイメージしたチョコレート & ハート柄
【ROPÉ PICNIC×HELLO KITTY】第3弾は、バレンタインをイメージしたデザインで登場。板チョコを持ったキティちゃんや、ハートモチーフがあしらわれた特別な限定コレクションは、トップスから小物まで全7型。大人用のほかキッズTシャツも展開しているので、リンクコーデが楽しめるのも魅力です。
Tシャツ & 巾着セットはどの色にするか迷うこと必至
色によってデザインが変わるTシャツは、全部で4種類。
どんなボトムスともバランスがとりやすい、程よくゆとりがあるシルエット。それぞれに、Tシャツが収納できるサイズの巾着がついているのも高ポイント。ギンガムチェックで切り替えたものと、チュールをまとわせたもの、どちらもかわいくて迷ってしまいそう！
大人Tシャツとリンクコーデが叶うキッズTにも注目
キラキラ光るスパンコールで気分が上がる、キッズのロングスリーブTシャツ。さらっとした肌触りで、ポワンとしたキャンディスリーブもキュートな要素。首元の後ろ側は、脱ぎ着がしやすいゴム仕様に。先ほどご紹介した大人Tシャツと同じデザインなので、リンクコーディネートも楽しめます。
ケーブル編みカーディガンでプレッピーカジュアルを満喫
胸元にキティちゃんのワッペンとハート刺しゅうが施されたケーブル編みカーディガン。ハート形のフロントボタンや、袖口のリボン刺しゅうも胸キュンポイント！ トータルバランスが整う少し短めの丈感も、今年らしさ満点。キティちゃん学園なるものが存在するなら、こんな制服なのかも！？
エナメルリボンがアクセント！ 大人ガーリーなトートバッグ
ピンクベースのスムース素材に、板チョコを持ったキティちゃんがプリントされた、大人ガーリーなトートバッグ。エナメルリボンとアクリルキーチャームで遊び心も満点！
背面には、カード類などがさっと出し入れできるブラックのオープンポケットがついています。
リボン形のミニバッグはポーチにもポシェットにもなる3WAY
キティちゃんの耳についているリボンがミニバッグに！ 取り外し可能なハンドルなので、チャーム感覚で別のバッグに装着できたり、ポーチとしても使えます。さらに、チェーンストラップもついているから、ポシェットとして斜めがけしてもいい感じです。
持ち歩いていれば出先で荷物が増えた時も安心なカラビナ付きエコバッグ
板チョコを持ったキティちゃんとタイニーチャムがプリントされたエコバッグ。とても軽くて薄い生地なうえ、コンパクトに折りたためるから持ち運びにも便利。
ハート形のカラビナもついているので、バッグの持ち手やループに取りつければチャームがわりにもなります。
ワンポイント刺しゅうがアクセントのふわふわミニタオル
やわらかなふわふわタオルに施されているのが、立体的なキティちゃんの刺しゅう。
自分用としてはもちろん、ちょっとしたギフトにも最適です。
バレンタインシーズンならではのモチーフを使ったハローキティアイテムはとてもレア！【ROPÉ PICNIC】でしか買えないデザイン、ぜひチェックしてみて。
