「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

第９８回選抜高校野球大会（３月６日抽選、同１９日開幕、甲子園）の選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、崇徳が３３年ぶりの出場を決めた。昨秋の中国大会を３３年ぶりに制し、春夏通算６度目の甲子園出場となる。１９７６年の選抜大会で初出場初優勝を果たした古豪。９３年の選抜以来となる甲子園に導いたのは、絶対的エースの徳丸凜空投手（２年）だ。中国大会４試合を一人で投げ抜いた左腕が、チーム２度目の全国制覇を誓った。

待ちに待った瞬間だ。選抜出場の吉報に、崇徳ナインに満開の笑顔の花が咲いた。３３年ぶりの甲子園出場。古豪が復活し、長く止まっていた時計が再び動き出した。

聖地への道を切り開いたのは徳丸だ。昨秋の中国大会は４試合を一人で投げ抜いた。３完封し１失点。エースの名にふさわしい投球だ。背番号１は「長い間、甲子園に出ていなかった。その重い扉が、やっと開いた」と白い歯をこぼした。

悔し涙が成長曲線を伸ばした。昨夏の広島大会決勝。広陵を相手に、１−０の九回２死二塁から追い付かれ、延長戦の末に力尽きた。「自分の詰めの甘さが出た」。敗戦の責任を背負い、人目をはばからず泣き崩れた。

野球の怖さを知ったあの日が、左腕の分岐点になった。新チームとなり再出発した日、最初に変えたのは日常生活だった。寮では、それまで無造作だった布団を毎日、起床後にきれいにたたむことから始めた。

「今のままの生活ではダメだと持った。ささいなことからやろうと思った」

日常生活のすべてがマウンドに通じるからだ。小さなことでも自らを律すことが、隙を見せない投球につながると信じてきた。

グラウンドのスコアボードには、広陵戦のスコアが刻まれている。悔しさを忘れず、流してきた汗がある。藤本誠監督（４６）は「昨年の夏の決勝戦で、本当に悔しい思いをして、また意識が高くなった。素晴らしい投手に成長している」と、全幅の信頼を寄せた。

甲子園常連校や強豪校からの誘いがあった中で、崇徳への進学を決意したのには理由がある。「甲子園に長らく出ていなかった。自分が崇徳を甲子園に導こうと思った」。９３年の選抜を最後に、聖地への道は途絶えていた。胸にある下克上魂。新たな道を切り開くという強い思いが原動力だ。

今大会からＤＨ制が採用されるため、各校の打線はこれまで以上に強力になる。最速１４０キロの切れのある直球で、全国の猛者たちをねじ伏せる決意だ。

「目標は、２度目の全国制覇です」。初出場で初優勝した７６年から半世紀。徳丸が崇徳の夢を、再びかなえる。