「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

第９８回選抜高校野球大会（３月６日抽選、同１９日開幕、甲子園）の選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、崇徳が３３年ぶりの出場を決めた。昨秋の中国大会を３３年ぶりに制し、春夏通算６度目の甲子園出場となる。１９７６年の選抜大会で初出場初優勝を果たした古豪。７６年の選抜大会に初出場し、初優勝したメンバーの一人で、現役時代はカープで活躍し、現在は崇徳野球部の総監督を務める山崎隆造氏（６７）が喜びと今後のチームへの期待を語った。



広島勢では、前回の選抜出場から次の出場までの期間が一番長かったみたいだね。本当に長かったなというのが、率直な感想。３３年のブランクがあった。やっと大きな壁を破れたのかな、越えられたのかなっていう思いはあります。

これまで崇徳は「良い選手が集まってるのに勝ち切れない」っていう印象を与え続けてきたと思うんですけど、多くの人たちのお力添えっていうのがあったから、今回の出場につながった。

その一つが、やはり学校の協力。グラウンドができて、寮もできて。この環境が大きく変わったっていうのはもう絶対の後押しになった。（今の選手が）うらやましい限りですよ。ＯＢのみんなも口をそろえてそう言ってます。そして選手たちもこの環境に甘んじることなく、成長してくれたのかなって思います。

僕ら同級生たちの間では「俺らが死ぬまでに甲子園行くことないな」という、冗談めいたことを言い合ったりはしてましたよ。そんな中、（７６年Ｖメンバーの）応武が監督で戻ってきたんです（１８年）。あのあたりからまた徐々にその同級生が集まるようになった。いいきっかけをつくってくれたんですよ、応武がね。みんなで「応武を応援しようじゃないか」って。疎遠だった同級生１４人が集まるようになった。

優勝した時のチームはヘンテコリンなチームでした。個性の強い連中ばっかりの集まりだったんで、勝っても負けても誰一人泣かない。初めてのセンバツということで、とにかく優勝なんてとんでもない、考えてもなかったです。甲子園に出られるだけで最高だった。

今の子もそうだろうけど、まずは甲子園出場を目標にっていうことで、それが達成できた。ただ、出るからにはやっぱり勝利の校歌を聞きたい。まず１勝。そこからでしょうね。そこからやっぱりベスト８、ベスト４と勝っていってほしい。

僕らＯＢも、アルプススタンドに行かなきゃいけんと思っています。しっかり応援したいです。

◆山崎隆造（やまさき・りゅうぞう）１９５８年４月１５日生まれ。広島市出身。現役時代は右投げ両打ちの内野手、外野手。１７８センチ、８２キロ。崇徳３年時の７６年、甲子園に春夏連続出場し、センバツで優勝。同年、ドラフト１位で広島に入団。９３年の引退後はコーチや２軍監督を務め、現在は野球解説者。２３年秋に母校の総監督に就任。通算成績は１５３１試合、１４０４安打、打率・２８４、８８本塁打、４７７打点、２２８盗塁。