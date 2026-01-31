「まじか」「バカ楽しみ」欧州から飛び込んできたまさかの“決定”にSNS騒然！「アニメやん」「サッカーの神様がイタズラしたな」
１月30日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会がスイスのニヨンで開催され、対戦カードが決定した。
最も話題となっているのが、レアル・マドリーとベンフィカの再戦だろう。両者は、２日前にリーグフェーズの最終節で対戦したばかりで、２−４で敗れた前者は、３位から９位転落し、16強ストレートインを逃した。
一方、３−２とリードして迎えた後半アディショナルタイム８分にGKアナトリー・トルビンのゴールで４点目を奪った後者は、この１点がモノを言い、得失点差で奇跡的に24位に浮上。ぎりぎりで敗退を免れたのだ。
また、マドリーのアルバロ・アルベロア新監督は現役時代、当時マドリーを率いていた現ベンフィカの指揮官ジョゼ・モウリーニョから指導を受けている。
リーグフェーズの順位から、抽選前から“２分の１”の確率で当たる可能性があったとはいえ、因縁たっぷりの両軍の再戦が決定すると、SNS上に次のような声が上がった。
「またかよw」
「おもろすぎるな」
「この前やったやんけ」
「再戦まじか」
「サッカーの神様がイタズラしたな」
「熱すぎ。ここでもマドリー倒したら本物」
「バカ楽しみだな笑」
「プレーオフ早くもベンフィカとマドリーの再戦で笑っちゃった」
「おかわりくっそわろた」
「え、マドリーまたベンフィカとやるのか。面白すぎるだろ。どっちに転んでも」
「ベンフィカとマドリーの試合アツすぎたな。でまた対戦かよ。アニメやん笑」
マドリーがリベンジを果たすのか。ベンフィカが返り討ちにするのか。目が離せない２試合となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CL決勝トーナメント・プレーオフの対戦カード
