ロッテは３０日、ネフタリ・ソト内野手（３６）のチームキャプテン就任を発表した。外国人のキャプテンは球団では１９９８年のフランコ以来２８年ぶり。異例の人選となった。

ソトは２９日の羽田空港着の便で来日。「チームの勝利に最大限貢献し、最高のシーズンを送りたいです。チームとして必ず優勝するという目標をみんなで持ち、しっかりといい準備をキャンプからしたいと思います。とにかく勝つしかないです」と所信表明した。

サブロー監督はこの日、キャンプ地入りする宮崎空港で取材に応じた。キャプテン・ソトについて「彼自身も主砲として活躍しないといけないと思うし。中堅、若い選手を食事に連れて行ったり、バッティングを教えたり。見ていて『キャプテンやな』と思った」と説明した。オフの間に国際部を通じて就任を依頼。「ぜひやらせてほしい」と即答されたという。

ソトは来日した１８年からＤｅＮＡで２年連続本塁打王。だが、ロッテ２年目となった昨季は序盤に出遅れ打率・２３０、１３本塁打、４４打点と打撃３部門で来日以来、自己ワーストの成績に終わった。サブロー監督は「３７歳っていう年齢でひと踏ん張りするためにも、全体というよりかは個人のために（キャプテンを）やってもらおうかなと思ったのが本音です」。大役を任せることで、もう一花咲かせる思いだ。