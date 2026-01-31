2月2日から「1万1000円」相当の東京ポイントがもらえる！ アクセスが殺到するのはいつ？【混雑予想】
東京都は物価高などによって変化する生活を支援するため、東京都公式アプリ（東京アプリ）による「東京アプリ生活応援事業」を2026年2月2日午後1時〜2027年4月1日まで実施。アクセスが集中する時間帯を予想した「混雑カレンダー」を公表しています。
今回の事業では、東京アプリのさらなる普及促進を図りつつ、昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえ、都民の生活の一助になるよう、マイナンバーカードによる本人確認を行った人を対象に、東京アプリを活用し迅速かつ効率的に東京ポイントを届けます。
2026年2月2日午後1時〜2027年4月1日
【対象者】
マイナンバーカードを所持している15歳以上で、都内在住の人（東京都に住民登録されている人に限る）
【付与されるもの】
東京ポイント1万1000pt（1万1000円相当）
東京ポイントは、「au PAY 残高」「dポイント」「メルカリポイント」「楽天ペイ」（※）「Vポイント」などのポイントに交換することで普段の買い物に使えるほか、自治体施設で使えるチケットにも交換できます。
※交換先は楽天キャッシュ（基本型）
【参加に必要なもの】
NFC対応スマートフォン（NFC：スマートフォンをかざすだけで認証やアクセスができる仕組み）
※対応端末：iPhoneはiOS16以降、AndroidはAndroid11以降
アプリのダウンロード
・東京アプリのダウンロード
・デジタル認証アプリ（デジタル庁が提供するアプリ）のダウンロード
マイナンバーカード（有効期限が切れていないもの）
・利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）
・券面事項入力補助用の暗証番号（4桁の数字）
【参加手順】
1：東京アプリに登録
2：デジタル認証アプリに登録
3：東京アプリの画面に従い、マイナンバーカードによる本人確認
4：東京ポイント取得の申し込み
※詳細な参加手順は、後日、東京都公式アプリの公式Webサイトに掲載されます。
※後日、東京ポイント（1万1000pt）が付与されます。
※最終検証に参加した人も、東京アプリでマイナンバーカードによる本人確認と、東京ポイント取得の申し込み手続きが必要です。申し込みをしていない場合、「東京アプリ生活応援事業」のポイントは付与されません。
混雑カレンダーは、「東京アプリの混雑カレンダー」と「コールセンターの混雑カレンダー」の2種類あります。
▼東京アプリの混雑カレンダー（1年カレンダー）
「東京アプリの混雑カレンダー」の1年カレンダーです。
▼東京アプリの混雑カレンダー（4週間カレンダー）
「東京アプリの混雑カレンダー」の4週間カレンダーです。
▼コールセンターの混雑カレンダー（1年カレンダー）
「コールセンターの混雑カレンダー」の1年カレンダーです。
▼コールセンターの混雑カレンダー（4週間カレンダー）
「コールセンターの混雑カレンダー」の4週間カレンダーです。
当事業の開始後1カ月間はコールセンターも大変つながりにくい状況が予想されていると、東京都は呼び掛けています。
＜参考＞
東京都公式アプリ 公式Webサイト
「混雑カレンダー」を2種類公開東京都は、「東京アプリ生活応援事業」のスタートを控え、アクセスによる混乱を回避しようと「混雑カレンダー」を公開しました。これまで、実施した「最終検証」で、東京アプリへのアクセスが殺到し登録がうまく進まないケースも確認されたため、東京アプリへのアクセスが集中しやすいと予想される時間帯を示し、なるべく空いている時間帯に手続きを進めるよう促しています。
＜参考＞
東京都公式アプリ 公式Webサイト
