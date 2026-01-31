「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

近畿大会１６年ぶり優勝、そして明治神宮大会準優勝の神戸国際大付は順当に、近畿地区で真っ先に名前を読み上げられた。校内で中継を見ていたナインも、歓声を上げるでもなく、わずかに背筋を伸ばした程度。

ただ、心の中は別だ。神宮大会準々決勝で本塁打を放ち、その名前もあって全国区となった石原悠資郎外野手（ゆうじろう＝２年）は、“本家”裕次郎の「北の旅人」、「ブランデーグラス」など、渋い曲を好みつつ、本番では「“嵐を呼び”ます」と目を輝かせる。

５年ぶり６度目センバツは、秋の成績もあって日本一を期待する声も多いが青木尚龍監督（６１）は「一戦、一戦です」とする。今大会からＤＨ制が導入され、石原も候補の一人だが「ああ見えて（１０５キロ）、動ける。守備もいいんです」と、将来のプロ入りまで見据えて、ＤＨと決めつけない方針だ。

本人も「守りからリズムを取っていきたい」と意欲を示す。秋まで「三振が多い課題があった」とするスラッガー。３月までに精度を高め「４番を打ちたい」。そこで『いしはらゆうじろう』の名前はさらに輝きを増す。