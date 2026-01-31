巨人の“新助っ投トリオ”が３０日、ダルベックとともに都内のホテルで入団会見に臨んだ。背番号２８に決まったスペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝は、今季ＦＡで巨人入りした元チームメート・則本との再共闘を熱望。１５０キロ前後の直球と、制球力抜群の変化球が持ち味の先発候補は、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝とともに新天地での飛躍を誓った。

＊ ＊ ＊ ＊

ウィットリーが入団会見に臨み、先発としてフル回転を誓った。身長２０１センチの最速１６０キロ右腕は「直球、カットボール、カーブ、スライダー、全ての球種でカウントを取れる。スタミナに自信があり長いイニング投げられる」と自己紹介。「登板数が一番大事だと思っている」と誓った。

１６年にアストロズからドラフト１巡目指名された逸材。昨年はレイズで１０試合リリーフ登板。３Ａでは１９登板で８勝４敗、防御率２・８０、６１回で７５奪三振の好成績を残した。会見前にはＧ球場で自主練習。「ジャイアンツは子どもの頃から知っていて、いつかこんな球団でプレーしたいと思っていた」と入団を喜んだ。