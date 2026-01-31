門別が、“スネル化計画”を進めていることを明かした。先乗り自主トレで2日連続のブルペン入り。特徴的な2段モーションを封印し変化球を織り交ぜて31球を投げた。理想に掲げるのは、サイ・ヤング賞に2度輝いたドジャースの左腕スネルのフォームだ。

「今もそうですけど、（オフは）ずっとメジャーのピッチャーは見ていました。スネルとか…そういう人たちを見て、“この感じで投げられたらいいな”っていうイメージはしています」

昨年3月16日には阪神とのプレシーズンゲームでも登板した最速161キロを誇る1メートル93の長身左腕。自身とタイプは違うが、シンプルで無駄な動きのないフォームを手本にする。「タイミング、投球の流れがああいうふうに投げられたら。近づけたらいいなと思ってます」。ゆったりとした始動から一気に腕を振り下ろす映像を繰り返し見て目に焼き付け、練習に励んできた。昨年末に同期入団・森下の紹介を受け、野球指導施設「Rebase（リベース）」に入門。約10日間の充実した時間を過ごし、目指すべき方向性はより明確となった。これまでは、右足を大きく上げる2段モーションのフォームを貫いてきたが、数年先も見据えて「絶対そっち（今のフォーム）の方がいいなと思った。これから活躍するためには大事」と決断を下した。

フォーム習得は途上だが、既に手応えはつかんでいる。プロ1年目の23年にも2段モーションを封印していた時期があり「違和感なく投げられています。球の強さ自体は強くなっているのかな」と納得顔だ。高卒4年目を迎える今季。理想を追い求め、進化の過程を一歩ずつ歩んでいく。 （山手 あかり）

◇ブレーク・スネル 1992年12月4日生まれ、米ワシントン州シアトル出身の33歳。11年ドラフト1巡目（全体52番目）でレイズと契約し、16年にメジャーデビュー。18年に21勝、防御率1・89でサイ・ヤング賞。パドレス在籍の23年に2度目の受賞。24年オフにFAでジャイアンツからドジャースに移籍。メジャー通算222試合81勝62敗、防御率3・15。通算奪三振率は11・19。1メートル93、102キロ。左投げ左打ち。