阪神・藤川球児監督（45）が、今春の沖縄キャンプでも「食卓改革」を行うことが30日、分かった。昨春同様、23歳以下＆独身寮「虎風荘」で生活する選手に、沖縄での原則外食禁止を通達。宿舎での夕食を義務づけ、体づくりや規則正しい生活を徹底させる。

指揮官は就任1年目だった昨年1月31日に「プロスペクト（有望株）の選手は栄養管理をされている。トレーニングをやって、食べて、ホテルに帰って寝て、また次の日に同じことをやる。それがシステム」と説明。自身もかつて目にした、大リーグ式の育成法を参考にした。あれから1年。信念を変えるつもりはない。

当時対象だった及川、伊原、高寺らは約1カ月間の“食トレ”が心身の成長に好影響を及ぼした。及川は12球団トップの66試合に登板し、伊原も先発、中継ぎにフル回転。高寺もプロ初本塁打を放つなど、みな1軍に欠かせぬ戦力となった。

今年の宜野座組では今朝丸、百崎、ドラフト2位・谷端（日大）、具志川組では山田、同1位・立石（創価大）、同3位・岡城（筑波大）らがその枠組みだ。2リーグ制以降では球団初となる連覇へ若手の底上げは急務。「食卓改革第2弾」が、その下地となる。