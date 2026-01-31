Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が３０日、都内で行われた、声優を務めるアニメ映画「白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」の公開記念初日舞台あいさつに、Ｗ主演の声優・三森すずこ（３９）と出席した。

中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描いた、白蛇の妖怪と人との許されざる愛を描いた物語。声優初主演となった２１年公開の「白蛇：縁起」に続き出演した仙（セン）役の佐久間は、自身が妖怪になるとしたらの質問に「髪の毛がピンクなんで、桜の感じとかで、桜の霊、桜の妖怪もありだなと」と答えると、会場からは笑いも。恥ずかしいと思ったのか「猫の妖怪になりたい。猫ちゃんになりたいなという」と言い直した。

また、蛇の脱皮にちなみ、自身が一皮むけるような成長したことを問われると「ここ最近でコーヒーを飲めるようになったんですよ」と意外な告白。この日も舞台あいさつ前に飲んだといい「味覚が大人になったなと友達から言われます」と胸を張った。

飲み方については「ブラックでいけちゃうんです。大人はブラックですよね。今日は砂糖を１個入れちゃいましたけど」と冗談交じりに語った。