ツーハッチ新作♡Leeneフルーナブラで叶える上品谷間メイク

インナーブランドtu-hacci（ツーハッチ）から、人気のLeeneシリーズに新作「フルーナブラ＆ショーツ」が仲間入り。ランキング常連の実力派シリーズに、シアーな透け感と上品さをプラスしたデザインが登場しました。女性らしさを引き立てながらも、日常使いしやすい着心地を追求した一着は、見た目も機能も妥協したくない大人女性にぴったり。新しいランジェリーで、気分までアップデートしてみては♡

シアーチュールが映える上品デザイン

Leeneフルーナブラは、カップ全面にシアーチュールを施し、脇部分には繊細なレースを使用。甘さを抑えた透け感が、可愛らしさと女性らしい上品さを両立します。

ブラとショーツのフロントにはゴールドプレートを配置し、さりげなく高級感をプラス。カラーはパールアイボリー、シアーブラック、ニュアンスグレーの全3色展開で、ベーシックから華やかまで揃います。

ニューエラ×©SAINT Mxxxxxx注目コラボ♡存在感際立つ最新ヘッドウェア

らくちんホールドで美しい谷間へ

L字構造のソフトワイヤーを採用し、前中心が低く食い込みにくい設計が特徴。左右からバストを寄せて安定感を出しながら、自然で美しい谷間を演出します。

さらにキープゴムを使用することで、理想の位置にリフトアップし、長時間きれいなバストラインをキープ。前中心が広く開くことで、谷間がより印象的に見えるのも嬉しいポイントです。

ムダ肉すっきりの快適フィット

脇高ボーンと幅広サイドベルト、U字バックを組み合わせた設計で、脇や背中に流れがちなムダ肉をしっかりホールド。段差を抑え、後ろ姿までなめらかに整えます。

お揃いのショーツは2タイプから選べるため、好みやシーンに合わせたコーディネートが可能。サイズはA70～G75まで幅広く対応し、価格は4,880円～です。

毎日に寄り添う新定番ランジェリー

見た目の美しさと快適な着け心地を両立した、ツーハッチの新作Leeneフルーナブラ＆ショーツ。シアーな素材感と計算された設計が、自然な谷間とすっきりシルエットを叶えてくれます。

日常使いはもちろん、特別な日の気分を高める一着としてもおすすめ♪自分らしさを引き出す新定番インナーを、ぜひチェックしてみてください。