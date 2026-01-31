柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県浦安市で記者会見を開き、２８年ロサンゼルス五輪は目指さず現役を引退することを表明した。今後はメディア出演や講演活動、柔道教室などで競技普及に努める。柔道着で登壇した角田は会見後、報道関係者から募った５人を伝家の宝刀・ともえ投げで投げ飛ばす異例のパフォーマンスを披露。さらに、パリ五輪まで二人三脚だった恩人の今井優子コーチ（４０）がサプライズ登場すると涙する一幕もあった。角田の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−「引退」という表現について。

「五輪が終わって、引退って何だろうと考えていた。練習もまだまだしたいし、試合も出たいと思ったら出たい。私の中では一番上のオリンピックを目指さない、第一線を退くのが引退。柔道着を脱ぐことではない。今回、道着でここに座っているのもまだ試合には出たいと思ったから。この前、穴井（隆将）先生が試合に出ているのを見て（引退後も）いつでも試合に出ていいのかなと」

−ロサンゼルス五輪は考えなかったか。

「（パリ）五輪が終わった後は勝つ喜びとか、五輪のすごさを感じて、もう一度出たいと思ったが、もう一回（同じように）人生を懸けられるかというと、自分の弱い部分が出てきてしまった」

−遅咲きと言われたが、原動力は。

「柔道が好きという気持ちが一番強い。今井（優子）コーチが転職も考えた中で『五輪を目指すなら私も付き合う』と言ってくれた。そういう人たちの人生まで変えてしまっている気持ちもあったからこそ、私は絶対に頑張らなきゃいけない気持ちがあった」

−体重無差別の全日本選手権などへの出場は。

「第一線を退いただけで柔道着は着ていたい。３０代女性で仕事や家庭のことなどで悩むが、全てを考えた中で挑戦できるタイミングがあったら出てもいいのかな。軽い気持ちでは出られないが」