アメリカ・ミネソタ州の教会の抗議デモ　元CNNキャスターら4人の身柄拘束

アメリカ・ミネソタ州の教会で行われた抗議デモを中継していた元CNNキャスターら4人の身柄が拘束されました。

CNNの元キャスターのドン・レモン氏は1月19日、ミネソタ州セントポールで移民当局に抗議するデモ隊に同行する形で教会の中に入り、抗議の様子をYouTubeで生中継していました。

レモン氏の弁護士によりますと、レモン氏は29日夜、カリフォルニア州ロサンゼルスのホテルで身柄を拘束されました。

また、同じデモを取材していたジャーナリストのジョージア・フォート氏も30日朝、連邦職員に身柄を拘束されました。

その際、玄関にきた連邦職員の状況などについてフェイスブックで生中継し、「抗議デモを撮影したために、身柄を拘束されるところだ」「憲法で守られた権利があるのにメディアの一員であるだけで身柄を拘束されるのは理解しがたい」と訴えました。

当局側はレモン氏らが教会にいた人たちの祈る権利を侵害したことに加担したと主張していて今後、裁判所がどのような判断をするのかが注目されています。

ボンディ司法長官はSNSであわせて4人の身柄を拘束したことを明らかにし、「自由かつ安全に信仰する権利がある」「その神聖な権利を侵害する者に対しては我々は容赦なく対応する」と話す動画メッセージを投稿しています。