¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¡ÁÀ¤¦¤ÏÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡õà¿·¾±Ä¶¤¨á¡© ¡Ö¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡×¹Í°Æ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦Ì¾¸î¤Çº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö£Ä£Ï£Í£É¤ì¡ª¡×¤òÀµ¼°È¯É½¡£Áá¤¯¤âº£¥ª¥Õ¤Î¡ÖÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤È¡Ö¥Ü¥¹±Û¤¨¡×¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¤Ç¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤«¤é¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¹Í°Æ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì²÷Âú¡£»Ø´ø´±¤¬¥ª¥Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±Ñ¸ì¤Î¡Ö£Ä£Ï£Í£É£Î£Á£Ô£Å¡×¤«¤é¡Ö£Ä£Ï£Í£É¤ì¡ª¡×¤òÈ¯°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¶µÜ¹¬¤ÏËÜÍè¡¢¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¥Ê¥¤¥óÁ´°÷¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÆü¤ËÅÅ·âÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Á°Æü£²£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°È¯É½¡×¡£¤ª¤«¤²¤ÇÀ¶µÜ¹¬¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡©¡¡¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê´ÆÆÄ¤È¤Ï¡Ë£µÇ¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ïà¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿á¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼«¿È¹Í°Æ¤ÎÉ¸¸ì¤ËÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤À¤±¤ËÀ¶µÜ¹¬¤Ïº£¸å¡¢¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¼õ¾Þ¡×¤È¿¿¤Î¡Ö¥Ü¥¹Ä¶¤¨¡×¤À¡£
¡¡À¶µÜ¹¬¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌîµå³¦¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£À¤´ÖÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ËÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼«¿È¹Í°Æ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£µåÃÄ¼þÊÕ¤â¤³¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥·¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¬ÂÀÏº¤Ë¤Ïº£µ¨¤³¤½°µÅÝ¤¹¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÃ¯¤â¤¬´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¹¬ÂÀÏº¤ËÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµåÃÄ¤Î»×¤¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤È¤â¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À¶µÜ¹¬¼«¿È¤â¡ÖÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤òÁÀ¤¦¡©¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤È¤«¥Õ¥¡¥ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡£¤½¤ì¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÍ¤â¤³¤ì¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔÄÌ¤êµå³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ¼Ò²ñ¤òÀÊ´¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£