¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÄÀÌÛ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤¬°ìÅ¾¡ÖµÕ½±¡×¤Ø¡¡¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤òµ¯ÅÀ¤ËÆ°¤¤¤¿È¿·â¤ÎÀß·×¿Þ¡áÊÆÊóÆ»
¡ÖÄÀÌÛ¡×¤Ï¡ÖÇÔËÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤¿¤á¤ÎÀÅ¼ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÆÍÎÏ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»±²¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Îº£¥ª¥ÕÊÔÀ®Æâ¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ïº£¥ª¥Õ¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Ç½øÈ×¤Ï¼çÎÏÎ®½Ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢½ÐÃÙ¤ì´¶¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç¼þÅþ¤Ê²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤À¡£¸ò¾Ä¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£±£±·î¤«¤éÌ©¤«¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î£±·îÃæ½Ü¤Ë£³Ç¯Áí³Û£±²¯£²£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¡£¤·¤«¤âºÇ½é¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎàËÜ¿¦á¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ··â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆóÎÝ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²þ³×¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤à¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½ç±þÀ¤È½ÀÆðÀ¤òµá¤á¤¿¡£µåÃÄÂ¦¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÆóÍ·´Ö¤Î²þÁ±¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¿ø¤¨¡¢ÇÛÃÖÅ¾´¹¤äÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤â¹â¤¤Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÁ°Äó¤Ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òºÆÀß·×¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë»°ÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¹¶¼é¤Î°ÂÄê¤òÂÇÀþ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÅê¼ê¡Ê£³£±¡áÁ°¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡áÁ°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Åê¼ê¡Ê£³£¹¡áÁ°¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡££²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå£µ°Ì¤ÎÄÌ»»£´£´£°¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¥ó¥Ö¥ì¥ëÅê¼ê¡Ê£³£·¡áÁ°¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤âºòµ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡áÁ°¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤éÂçÊª¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¤·¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡ÖÄ¶Âç·¿Êä¶¯¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿Íµ¤Áª¼ê¤ÎÊü½Ð¤È¤¤¤¦àÄË¤ßá¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡á¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤ä¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¤¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¼êÊü¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¤¢¤¨¤ÆÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹ÊÔÀ®¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Â¨ÀïÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÂæÆ¬¤¹¤ëÌµÌ¾ÀïÎÏ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤Î´Ó¤¤¤¿àÅ¯³Øá¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¸õÊä¤ÎºÆÊÔ¤äÃ»´ü·ÀÌó¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î²ÄÆ°À¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬Æ©¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤òà¥É¥ß¥Î¤Îµ¯ÅÀá¤È¤·¤Æ³°Ìî¡¦ÀèÈ¯Åê¼ê»Ô¾ì¤Ë¤âËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¡£Ãæ·ø¼éÈ÷¤Î¶¯²½¤ÈÀèÈ¯¤ÎÃì¤Î³ÎÊÝ¤ÏÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤ß¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡Ö½Ð¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤Ï½Ð¤·¡¢¼é¤ë¤Ù¤³Ë¤Ï¼é¤ë¡×µ¬Î§¤òÅ°Äì¡£¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î´´Éô¤â¡ÖÃÏ¶è¤ÎºÇ¾å°Ì¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍÍÁê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·×²èÀ¤â½ç¼é¡£ÄÀÌÛ¤ÎÎ¢¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿°ì¼ê°ì¼ê¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë°ìµ¤¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤ÏàÈ¿·âá¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ö¤½¤Î»þ¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£