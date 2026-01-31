巨人の大勢投手（２６）がスポーツブランドの「アディダスジャパン」とアドバイザリー契約を結ぶことが３０日、分かった。

侍ジャパンのＷＢＣ連覇、そしてチームの日本一奪回への足固めだ。このオフ、同社のスタッフと綿密に打ち合わせて新たにオーダーしたスパイクを宮崎合同自主トレでも使用している。素足に近い感覚でより地面を足の指でつかめるようにするため、これまでよりソールを薄くするなど細部にこだわった。グラブも黒地にオレンジのヒモのジャイアンツカラーに新調。また侍ジャパンに選出されたことを受け、ＷＢＣで使用するグラブとスパイクも現在作製中で、ともに日の丸の刺しゅうが施され、グラブのウェブはオリジナルデザインとなる予定だ。

この日は、合同自主トレで２度目のブルペン入り。ＷＢＣ球を使用して、田中将や則本が熱視線を送る中、山瀬相手に１２球を投げた。２８日に投球練習を行った際には「フォークが滑る」と明かしたが、握りを変えて試すなど試行錯誤している。

アドバイザリー契約はメーカーの“顔”となる側面もあり、一流選手のステータスともいえる。担当する同社スポーツマーケティングの鈴木章弘氏は「ジャイアンツとして確固たる地位の投手ですし、世界への可能性も秘める素晴らしい投手。アディダスの投手のアドバイザリー契約は則本投手と大勢投手のみで貴重な投手になる。彼の人間性も魅力ですし、アディダスのブランドを一緒につくりあげていく、価値を高めていく選手の一人と感じています」と期待する。大勢の力、ブランドの魅力もさらに広めていく。