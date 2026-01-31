©ABCテレビ

パステル調の爽やかな雛人形や、黒い着物がシックな印象の雛人形。しかも、斜めを向いていたり、立っていたり。そんなモダンでスタイリッシュな源氏雛で話題の雛人形作家、東之華さん。“子どものためのお雛様”という常識を覆しました。

滋賀県草津市の店舗兼工房に居並ぶオリジナルの雛人形は、自分好みの雛人形を見つけてほしいという思いから、それぞれ時代背景や衣装、ポーズが異なるなど、たくさんの種類があります。分業制が当たり前の雛人形の世界で、土台作りから着物の裁断、縫製、さらには着せ付けまで、すべてひとりで手掛けています。

東之華さんが生まれたのは鹿児島県指宿市。高校時代に地元でスカウトされ、タレント活動を開始するため、女優を目指して上京しました。しかし、大きな挫折を経験したことから、業界からは遠ざかりました。

そんなときに出会ったのが、滋賀県東近江市に工房を構える雛人形作家の東之湖さん。近江の麻を使った繊細で美しい姿の雛人形に一目ぼれしたのです。東之湖さんに弟子入りし、人一倍努力を重ねて高度な技術を身に付けました。雛人形の世界に進みまもなく20年、彼女は唯一無二の存在として、今では全国にファンを持つまでになりました。

そんな東之華さんに熊本の人気旅館から依頼が舞い込みます。コンセプトに合うものを作りたいと、人形製作の前には毎回、現地に出向くようにしている東之華さん。２時間かけて旅館を案内してもらいイメージを膨らませました。

熊本から戻って訪れたのは、日本を代表する反物メーカー。東之華さんの新作雛人形作りに密着します！

「LIFE～夢のカタチ～」は、1月31日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）