アメリカの首都ワシントンで初となる市街地カーレースを開催するとトランプ大統領が発表しました。

アメリカ トランプ大統領

「我々はアメリカのモーターレースの偉大さを祝う。それが大会の名称になる。8月21日から23日まで開く。とてもエキサイティングなレースになる。私はレースが大好きだ」

トランプ大統領は30日、アメリカ最高峰のカーレース「インディカー・シリーズ」を首都ワシントンの市街地コースで8月に開催すると発表しました。

今年の建国250年にちなんで、「フリーダム250グランプリ」と命名し、開催のための大統領令に署名しました。

アメリカではラスベガスの市街地で世界最高峰のレース「F1」が開かれていますが、ワシントン市街地でのカーレースの開催は初めてだということです。

トランプ大統領は建国250年の公式行事として、人気総合格闘技団体「UFC」の大会をホワイトハウスの敷地内で開催することもすでに発表していて、人気の高いスポーツイベントを相次いで開催することで支持者へのアピールに利用しているとの指摘も出ています。