インターネット通販で売られている電化製品などに、安全性に欠ける粗悪品が混在し、事故につながる事例が後を絶たない。

悪質な業者を排除し、消費者を守る必要がある。

ネット通販などの電子商取引は、国内の市場規模が約２６兆円に達している。今後もさらに拡大する見通しで、消費者の重要な生活基盤となっていると言えよう。

市場の拡大に伴い、事故の増加が問題となっている。消費者の死亡や火災につながった「重大製品事故」は２０２４年、約１３００件に上り、このうち入手経路が分かっている製品の３割は、ネット通販で購入されていた。

近年は、充電用のモバイルバッテリーやポータブル電源の発火のほか、除雪機や折りたたみベッドの事故による負傷なども多い。

ネット通販は価格の安さが特徴の一つだが、品質や安全性に問題がある製品も散見される。

消費生活用製品安全法など４法は、約５００品目の安全基準を定め、満たした製品には安全マークを表示するよう定めている。

しかし、マークのない製品を公然と販売したり、マークを偽造したりする悪質な業者もいる。

海外の業者の場合は、事故が起きた際に、問い合わせをしようとしても連絡がつかないことが珍しくない。安全管理の責任者を日本に置かず、連絡先が架空だったケースもあるという。

国は通販サイトの監視などを通じ、違法行為を行う業者や粗悪品の排除を図っている。

昨年１２月に施行された４法の改正法は、それまで野放しになっていた海外の業者も規制対象とし、国内に安全管理の責任者を置くことを義務づけた。誤飲などのリスクがある乳幼児用玩具なども安全マークの対象に加えた。

改正法では、違反があった場合、業者や国内責任者を公表できるようにした。事故などに対応できない場合は、ネット通販の運営事業者に対し、出品しないよう要請することも可能になった。

国は、ネット通販に出品している業者や、国内責任者を確実に把握し、違法行為には厳しく対処することが重要だ。

販売トラブルを巡っては、国と通販サイトの運営事業者らが悪質な出品業者の情報を共有し、消費者に伝える取り組みも進めている。業者の審査や出品した製品の監視もさらに強化してほしい。

消費者も商品が極端に安くないかや、日本語サポートがあるかなどに注意するよう心がけたい。