柔道女子48キロ級パリ五輪金メダルの角田夏実（33＝SBC湘南美容クリニック）が30日、千葉県浦安市内で会見し、現役引退を表明した。全日本柔道連盟の強化指定選手辞退届を28日に提出。パリ五輪後は去就を思い悩んできたが、決断を下した。今後は子供向けの柔道教室を全国各地で開くなど競技の普及に尽力していく予定で、柔道に携わっていく意向を示した。

角田は柔道着姿に思いを込め、自らの言葉で引退の解釈を説明した。「私の中での引退は、次の五輪を目指さないこと、第一線を退くこと。道着を脱ぐことではないと思っている」。パリ五輪後は去就について何度も問われ「引退って何だろう？」と自問自答。第一線は退くものの練習や指導は続けたいという思いを表現した。

五輪初出場のパリ大会は、巴投げを打ち続ける異色のスタイルと関節技を生かし、31歳11カ月で優勝。日本柔道史上最年長の金メダルを獲得し、遅咲きの花を咲かせた。復帰戦となった昨年2月の国際大会を制した後は進退を熟考。「天使と悪魔ではないけど自分が2人いるんじゃないかというぐらい葛藤があった」という。

ようやく固まったのは昨年12月のGS東京大会の頃。必死に戦う選手を見ても「あの舞台にもう一度立ちたいとは思わなかった。ロス五輪を考えた時に先が見えなかった」と話した。今後は子供向けの柔道教室など普及に力を注ぐ。「強化のための指導というより裾野を広げていく活動がメイン」という。遅咲きのヒロインは「アスリートのエリートコースではなくても夢をかなえられると伝えたい」と語った。

会見の最後は、恩師の今井優子コーチのサプライズ登場に号泣した。角田らしく、感謝の思いを込めた代名詞の「巴投げ」を披露した。希望する報道陣にも得意技を見舞った。「私にとってなくてはならないもの。今までは“柔道は恋人”と言っていたけど、これからは“家族”になりたい」。今後も大好きな柔道と一生添い遂げていく。

◇角田 夏実（つのだ・なつみ）1992年（平4）8月6日生まれ、千葉県八千代市出身の33歳。小2で柔道を始め、八千代高―東京学芸大を経てSBC湘南美容クリニック所属。52キロ級で17年世界選手権2位。19年の途中から48キロ級に転級し、21〜23年世界選手権で3連覇。初出場の24年パリ五輪で金メダル。得意技は巴投げ、関節技。身長1メートル61。