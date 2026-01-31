元阪神エースの井川慶氏（46）が俳優デビューする。オカルトミステリー映画「真昼の蜘蛛隠れ」（監督井坂優介、公開日未定）で、主人公一家の近所に住む本人役を演じる。演技経験はなかったが撮影に向けて自宅で何度もせりふを練習したといい「真剣に向き合った時間が画面に少しでも残っていれば」と力を込めた。

映画は、茨城県内の古民家を舞台に両親が失踪した兄妹を描くインディーズ作品。井川氏が物語でどんな役割を果たすかは明かされていない。俳優の松大航也（26）が映画初主演する。

出演のきっかけは、井川氏と同じ茨城県出身で、かねて交流のあった井坂優介氏（37）からのラブコール。「より話題性のあるキャスティングができないか」と考えていた中、井川氏にダメ元でオファーをしたところ快諾された。

撮影当初は慣れない演技に戸惑いも多かったが、自宅で練習した音声を監督に送って意見を仰ぐなど努力を重ねた。井坂監督は「ご本人の魅力が自然と表れた、良い芝居に仕上がった」と手応え。

井川氏は1997年にドラフト2位で阪神に入団しエースとして活躍。チームを18年ぶりの優勝に導いた03年には20勝を挙げたが、その後セ・リーグで20勝投手は誕生していない。07年に大リーグ・ヤンキースに入団。だが成績は振るわず、11年のシーズンを最後に日本球界に復帰。現在は特定のチームに所属していないが、今も引退は明言していない。

近年は趣味のゲームなどを生かしYouTubeなどマルチに活動。今回の映画出演も自身の新境地を開拓する挑戦で「野球とはまったく違う世界でしたが、一つ一つのせりふを必死に覚えて、家でも何度も声に出して練習しました。普段とは違う自分を、ぜひ映画館で見ていただけたら」と呼びかけている。（吉澤 塁）

◇井川 慶（いがわ・けい）1979年（昭54）7月13日生まれ、茨城県出身の46歳。水戸商を卒業後、97年に阪神入団。99年に1軍でプロ初登板。03年には20勝を挙げ、沢村賞などタイトルを総なめした。その後ヤンキースに移籍し、12年から15年までオリックスで活躍。17年は関西独立リーグの兵庫ブルーサンダーズに所属した。