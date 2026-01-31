日本と英国の両政府は、東京で３１日に行われる高市首相とスターマー英首相の会談で、サイバー分野での包括的な協力枠組みとなる「日英戦略的サイバー・パートナーシップ」を結ぶ方針を固めた。

サイバー脅威に関するインテリジェンス（情報収集、分析）を共有し、外国勢力などからの攻撃に対する防御や抑止能力の向上を図ることが柱だ。

複数の政府関係者が明らかにした。スターマー氏は３１日午後、日本に到着する。英首相の来日は３年ぶりで、スターマー氏は２０２４年７月の就任後、初となる。

日英両国は２３年に首脳間で「サイバー・パートナーシップ」で合意し、実務面での協力を重ねてきた。日本は米国、オーストラリアに加え、英国とのサイバー分野での連携を重視しており、今回の来日に合わせて協力関係を格上げする。

新たな包括協力では、〈１〉インテリジェンス共有によるサイバー脅威の検知や防御〈２〉水道や電力、交通などの重要インフラ（社会基盤）をはじめとする社会全体のサイバーレジリエンス（回復力）の強化〈３〉サイバー人材や新技術――の３分野を中心に協力を深める。

目玉となるインテリジェンス分野では、両国の当局が保有するサイバー攻撃者の手口や標的に関する情報などを共有し、防御強化につなげる。抑止に向けた国際的な取り組みも両国で主導する構えだ。

日本政府は昨年５月に成立した「能動的サイバー防御」関連法により、官民連携の強化や通信情報の監視、攻撃元への侵入・無害化など、対処能力の抜本的強化に取り組んでいる。高市首相はインテリジェンス機能の強化も進めている。英国は強力な情報機関を抱え、対ロシアや中国などのサイバー対策の経験が豊富で、日英両政府は連携の相乗効果が高いと判断した。

日本では昨年、アサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受け、ビールや飲料の出荷が停止するなど混乱を招いた経験もあり、日英協力をさらなる対策強化につなげる。

首脳会談では、日英伊３か国による次期戦闘機の共同開発をはじめとする安全保障分野や防衛産業、重要鉱物など経済安全保障を巡る協力促進でも一致する見通しだ。