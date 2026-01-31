５人組グループ・Ｍ！ＬＫのリーダー・吉田仁人（２６）が３０日、東京・池袋のサンシャイン劇場で、主演舞台「ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹ ＢＲＡＶＥ ＥＸＶＩＵＳ 幻影戦争 ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ ２」（２月８日まで）の初日を迎え、開幕前の取材会に後輩の７人組グループ「原因は自分にある。」の武藤潤（２４）、ＮＭＢ４８・川上千尋（２７）らと出席した。

人気ＲＰＧシリーズ「ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹ」の舞台化第２弾で、吉田は前作に続き、リオニス部隊に所属する双子の兄・モント役。座長を務めることと「Ｍ！ＬＫ」をまとめることのどちらが難しいかを問われると「変わらないですよ。舞台も『Ｍ！ＬＫ』もみんながしっかり熱量をもってやっているので、しっかり頑張らなきゃなと思っています」と周囲の支えに感謝した。

双子の弟・シュテル役の武藤は、年末年始が多忙だった事務所の先輩の吉田に対し「バラエティー番組にたくさん出られて、稽古に来られなかった日があったのに。久しぶりに来た時に、全部、完璧なんですよ。本当にかっこいい先輩だな」と大絶賛。吉田は照れくさそうにしながらも「申し訳ないと思いながらも、追いつけ追い越せで、座長の背中を見せられるように頑張りました」と貫禄を示していた。