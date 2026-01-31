昨年12月に開催された第58回日本作詩大賞（主催・日本作詩家協会）で、「二枚目気取り」（吉幾三）を作詞した麻こよみ氏が大賞に輝いた。麻氏は第27回（94年）でも「蒼月（つき）」（長山洋子）で大賞を獲得しており、女性作詞家初の2度目の大賞受賞となった。歌詞は「頭2行」が勝負といい、時には自分の信念を貫く歌詞も書く。3回連載の最終回は「こだわり」です。【笹森文彦】

◇ ◇ ◇

「麻こよみ」はペンネームである。本名は石田美代子。占い好きの友人から、ペンネームをつけるなら「漢字1文字、ひらがな3つ」がいいと言われた。

ひらがな3文字の「こよみ」は、本名の「美代子」（みよこ）をひっくり返した。漢字1字は辞書のア行から調べ始めたら、すぐに麻が出てきて「きれいでいい」と決めた。

「いいかげんなペンネームで、よくここまで来ましたね（笑い）」

歌詞は1番の「頭2行」が勝負という。聴く人、カラオケで歌う人を最初から歌の世界に引き込める。もう1つ、仕事人として大きな理由がある。

「レコード会社のディレクターさんが歌詞を見て、頭2行が良ければ、すぐに『いいですね〜』ってなるんです（笑い）」

以下は麻氏の代表的な1番の「頭2行」である。

▼「惚れた男の見る夢を 一緒に見るのが女です」（長山洋子「蒼月」）

▼「あなたの心に誰かいる 気づいた時には 遅すぎて」（小林幸子「なかせ雨）

▼「冬の寒さに耐えてこそ 花は咲きます 実もつける」（原田悠里「津軽の花」）

▼「夏の日射しも 木枯らしも 両手広げて よけてやる」（坂本冬美「ふたり咲き」）

▼「女の胸の傷あとを 海鳴飛沫（しぶき）が また揺する」（水森かおり「竜飛岬」）

▼「『私より 幸せに ならないで』 女の本音の 意地悪さ」（青山新「身勝手な女」）

▼「別れてほしいと 前触れもなく おまえはポツリと つぶやいた」（吉幾三「二枚目気取り」）

ディレクターや作曲家からの歌詞の直しの依頼は、厭わないという。

「絵だったら、構図も色も全部1人で決められるけど、歌って詞、曲、アレンジ、歌い手があって完成品ですから。ただ、どうしても納得できない場合は、はっきり言います。結果は変わらなくてもいいんです。私、はっきり言えは気が済む人なんで」

歌詞に自分の信念を込めることもある。

「別れて行く男に、私だったら、1発ほっぺた殴るかもしれない。幸せになってなんて絶対言わない。でも、ひっぱたくのはどうかなとも思う」

そんな思いを込めた頭2行がある。

▼「舗道にのびたあなたの影を ポンとヒールで 蹴ってみた」（坂本冬美「雨あがり」）

「（坂本の師匠の）猪俣公章先生が『なんだ、この詞は！』って。でもスタッフの女の子が『ここが面白い』って言ってくれてます、と言い返したんです（笑い）」

演歌の女歌は悲恋、純愛などのテーマが多い。日々、勉強を欠かさない。

「男と女の関連本を集めています。こういうふうに口説きましたとか、こんな時にフラれましたみたいな。あと、ドラマのセリフをノートにメモしています。10冊ぐらいあるかな。もちろん、どちらもまんまじゃ使えないので、ヒントにしています」

これまで約800作品を手がけた。その中でいま一番気に入っている歌詞は、昨年末の第58回日本作詩大賞にノミネートされた「北の断崖（きりぎし）」（山内惠介）の2番という。

♪嘘などつかぬと 言う嘘を ついて私を抱いた人

「おばさまたちがみんな分かる、分かるって（笑い）。タイトルも自分で考えました。断崖（だんがい）だったら男歌になってしまう。辞書で調べたら『きりぎし』とも読むって知りました。『やった！』という感じでしたね」

作詞家志望の人へのアドバイスは、自らの経験から「制作宣伝営業をやる覚悟を持って」という。

「書くことは当然ですが、書くだけだったら詩人になってしまいます。本当に作詞家になりたいんだったら、レコード会社のディレクターさんにどうしたら届くか、どうアピールするかも考えて。コネでもなんでもいいです」

女性初の2度目の作詩大賞を獲得した「二枚目気取り」も、自分で営業してつかみ取った結果だった。

3度目の栄冠に向け、これからも書き続ける。（おわり）

◆麻こよみ（あさ・こよみ） 本名・石田美代子。福島県郡山市生まれ。星野哲郎氏、松井由利夫氏に師事。86年に藤田まさと第1回新人賞。日本作詩大賞は2度の大賞以外に、第54回に「下町銀座」（長山洋子）で審査員特別賞。代表曲は他に「令和音頭」（北島三郎）「花吹雪」（天童よしみ）「はぐれ花」（市川由紀乃）など多数。

◆日本作詩大賞 1968年（昭43）に始まった。主に演歌・歌謡曲が対象。作品や歌手ではなく、作詞者が受賞する。BSテレ東が生放送している。過去の女性作詩家の大賞は、第12回の阿木燿子氏（「魅せられて」＝ジュディ・オング）。第27回の麻こよみ氏（「蒼月」＝長山洋子）。第31回の山口洋子氏（「アメリカ橋」＝山川豊）。第49回の田久保真見氏（「空蝉の家」＝堀内孝雄）。第58回の麻こよみ氏（「二枚目気取り」＝吉幾三）。

【注】日本作詩家協会、日本作詩大賞は固有名詞で「作詩」を使用していますが、歌うことを目的とした歌曲の詞は一般的に「作詞」を使用しています。