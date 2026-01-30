『新作』待ってたーーッ！（歓喜）【大人のしまむら】40・50代が狙いたい「高見えアイテム」

そろそろ春服が気になる時期。コスパ重視の大人女性におすすめしたいのが【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の新作アイテム。こだわりを感じるデザインやシルエットで、高見えが狙える軽アウターとトップスをピックアップしました。ぜひ売り切れ前にゲットして。

上品見えが狙えるマウンテンパーカー

【しまむら】「ジャケット」\3,289（税込）

軽アウターが活躍する春に備えて持っておきたいマウンテンパーカー。ゴールドカラーのボタンやファスナーで高見えが期待できます。短めの着丈で、すっきりと着こなしやすい印象です。ワイドジーンズと合わせたラフな着こなしや、甘めのワンピースでフェミニンに仕上げるのも◎

こなれ感のある異素材ミックスパーカー

【しまむら】「プニュフィットプルパーカー」\1,969（税込）

キルティングをドッキングしたデザインが特徴。後ろ姿も可愛く決まりそうなパーカーは、1,000円台とは思えない存在感のある一着。前後差のある着丈がヒップを覆い、さり気なく体型カバーが狙える優れもの。裾のドロストを絞ると、シルエットのアレンジも楽しめます。シンプルなコーデでもサマになるのも嬉しいポイント。

