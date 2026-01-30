「新作」キターーーッ！【UNIQLO：C】冬 → 春先まで頼りたい♡「サマ見えコート」

春に向けて、軽アウターが欲しい！ それなら【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の新作アイテムが狙い目。洗練されたデザインのコートは、羽織るだけでサマ見えが期待できそう。上品なノーカラーコートと、ユーティリティデザインの撥水コートをピックアップしました。

通勤にもプライベートにも使えるノーカラーコート

【ユニクロ】「ノーカラーロングコートリラックスフィット」\7,990（税込）

ノーカラーデザインで、顔まわりがすっきりと見えるコート。襟付きのインナーやマフラーとも合わせやすそうです。落ち感のある素材で上品な印象。スポーティーなバックル付きのベルトが、着こなしのアクセントになってくれます。ロング丈で縦のラインが強調され、着るだけでスタイルアップを狙えそうです。

レジャーシーンにも◎ 高機能コート

【ユニクロ】「ユーティリティショートコートリラックスフィット」\9,990（税込）

撥水性や防風性のある素材で、屋外レジャーシーンにもおすすめのコート。内側のドロストやサイドのファスナーでシルエットがアレンジできるのがポイント。薄手のリラックスシルエットで重ね着しやすく、ミドラーを重ねれば即戦力に。春先まで活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M