再入荷キターーーッ！【3COINS】大人がつけたい♡「おしゃれイヤリング」

冬コーデに華やぎをプラスするなら、顔まわりをパッと明るく見せてくれそうなイヤリングを取り入れてみて。今回は【3COINS（スリーコインズ）】の再入荷アイテムから、大人に似合う「おしゃれイヤリング」をご紹介。きれいめのデザインなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

エレガントに揺れるフワラーイヤリング

【3COINS】「フラワーガラス下りイヤリング」\330（税込）

耳元でエレガントに揺れる華やかなフラワーモチーフが、地味見えしがちな冬コーデのアクセントになるかも。清楚なホワイトカラーなので、上品な大人コーデにマッチする予感。ウェーブ状のモチーフにはガラスがあしらわれており、光に当たるとキラキラと見えそうです。

2通りのデザインが楽しめるオメガイヤリング

【3COINS】「キュービックパールリバーオメガイヤリング」\330（税込）

耳たぶを挟むタイプのオメガイヤリング。上品に輝くビジューが、顔まわりを華やかに見せてくれそうです。裏側にはパール調のビーズがあしらわれており、どちらを前にしてもつけられる優れもの。シンプルできれいめにもカジュアルにもマッチしやすく、デイリーにヘビロテできそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Emika.M