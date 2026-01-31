阪神、オリックスなどで活躍した元プロ野球選手の井川慶氏（４６）が、松大航也（２６）主演の映画「真昼の蜘蛛隠れ」（井坂優介監督、公開日未定）に本人役で俳優デビューすることが３０日、分かった。井坂監督とは同じ茨城県出身。古くから交流がある同監督のオファーなら、と出演を快諾した。

「家族」「絆（きずな）」をテーマに、両親が失踪（しっそう）した主人公（松大）が家族の秘密に迫ったミステリー。井川氏は主人公一家の近所に住む役どころで、事件にどう絡むかが見どころの一つになるという。

２００３年に阪神で２０勝をあげるなど日米通算９５勝の左腕も演技は初挑戦。初めは戸惑い、台詞（せりふ）に苦戦する場面もあったが、ボイスレコーダーで声を録音して自主練習を繰り返した。

井川氏は「映画への出演は初めての経験で、正直とても緊張しました。野球とは全く違う世界でしたが、一つ一つのセリフを必死に覚えて、家でも何度も声に出して練習しました。真剣に向き合った時間が画面に少しでも残っていればうれしいです」と願った。プロ野球ファンに向けては「普段とは違う自分を映画館で見ていただけたらと思います」とコメントした。

井坂監督は「井川さんは『野球に限らず、何か一つのことに取り組み始めると、周りが見えなくなるほど集中してしまう性格』とおっしゃっていました。その姿勢が、そのまま演技に表れていたように思います」とたたえた。同作は茨城・かすみがうら市などで撮影。年内の公開を目指し、３１日からクラウドファンディングがスタートした。

◆井川 慶（いがわ・けい）１９７９年７月１３日、茨城県出身。４６歳。９７年ドラフト２位で阪神入団。９９年５月１９日、広島戦でプロ初先発初勝利。０３年ＭＶＰ、沢村賞。０７年米ヤンキース入団。１２年オリックスで日本球界復帰。日米通算９５勝（７６敗）。