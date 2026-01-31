巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手（３０）が３０日、都内で入団会見を行い、４番を務める意欲を示した。メジャー通算４７発を誇り、ブルージェイズに移籍した岡本に代わる活躍を期待される助っ人は「中軸を打つことに関しては非常に自信があります」と胸を張った。大学時代に著書を読み影響を受けた王貞治氏（８５）、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）から教えを受けることを熱望した大砲が、その両者が務めた巨人の４番の系譜を継いでいく。

緊張感のある空気の中、確固たる決意を示した。黒いスーツにシルバーのネクタイを合わせたダルベックが、表情を引き締めて口を開いた。「中軸を打つことに関しては非常に自信があります。特に４番を打たせていただくことになれば、光栄に思います」。助っ人砲が、太い両腕に力を込めた。

ブルージェイズに移籍した岡本に代わる主軸の期待がかかる右のスラッガーだ。「何よりもパワー。得点圏の走者をかえせる能力がセールスポイントです」。レッドソックス時代の２０年８月、メジャーデビュー戦で初本塁打を放つと同６試合目から５試合連続本塁打をマーク。「デビュー１０試合以内で５戦連発」というメジャー史上初の偉業を成し遂げた。２１年にはシーズン２５発をマークするなどメジャー通算４７発、マイナー通算１６１発を誇り、水野編成本部長も「岡本選手が抜けた後（を埋めること）を期待している」と４番候補と自信を持つ。メジャーでは一、三塁と右翼で出場しており、「複数ポジションを平均以上に守れる」ことにも胸を張った。

憧れの存在が日本にいる。世界記録の通算８６８本塁打を放ったレジェンドだ。「尊敬している王貞治さんにお会いして、ぜひお話を聞いてみたい」。大学時代のコーチに王氏の著書を推薦され、卒業後の１８年頃から繰り返し読んだ。「タイミングの取り方や、打席の心構えなど、いろいろ学びました」。縁に導かれ、同じ巨人のユニホームを身にまとうことに「すごくうれしい」と笑った。

もう１人、強烈な印象を抱く人物がいる。ヤンキースなどで活躍した日米通算５０７本塁打の松井秀喜氏だ。「特にポストシーズンに驚くべき出力を発揮された方。ヤンキースの打順に非常に大きい破壊力をもたらした１人」と恐怖の打者のイメージを持つが、その松井氏が春季キャンプで臨時コーチを務める。「彼に会えるのが楽しみ。打席に入るときに、一番大切なことを聞きたい」と胸を躍らせた。王さん、松井さんらも務めた巨人の４番の系譜を、両者の考えを吸収することで継いでみせる。

この日午前中はＧ球場の室内練習場で早速打撃練習を行い、ドラフト６位の藤井を「打球の質が違う」と驚かせた。「東京Ｄの皆さんのために懸命にプレーしたい。走攻守すべてにおいて優勝、日本一に貢献できるように頑張ります」。頂点奪還に向け、心強い戦力が加わった。（臼井 恭香）

◆記録メモ 巨人の来日１年目外国人の先発４番出場は、昨年のキャベッジまで１５人いる。ＮＰＢ他球団から移籍１年目では１８年ゲレーロまで７人。来日１年目の最多出場は、１６年ギャレットの４１試合。一方、移籍１年目の最多は０６年李承ヨプで全１４３試合で、４１本塁打、１０８打点と活躍。また、１００試合以上はほかに０８年ラミレスが１２５試合がある。その年のラミレスは１４４試合（４番以外で１９試合）フル出場し、打率．３１９、４５本塁打、１２５打点。打点王を獲得し、ＭＶＰにも輝いた。

◆ボビー・ダルベック（Ｂｏｂｂｙ Ｄａｌｂｅｃ）

▽生年月日 １９９５年６月２９日。米シアトル生まれ３０歳

▽経歴 レジェンド高、アリゾナ大を経て１６年ドラフト４巡目指名（全体１１８位）でレッドソックス入り。昨年はホワイトソックスで５月までに７試合メジャーで出場し、その後ブルワーズ、ロイヤルズのマイナーでプレーして３Ａで計２４本塁打

▽メジャー実績 デビューした２０年に５試合連発を含む８本塁打。２１年は２５本塁打。通算３３８試合、打率２割２分２厘、４７本塁打、１４３打点。マイナー通算１６１本塁打

▽身長体重 １９１センチ、１０２キロ

▽投打 右投右打

▽代表 １９年プレミア１２アメリカ代表として来日。一塁で大会ベストナイン

▽好きな日本食 ラーメン「３食ラーメンでもＯＫ」