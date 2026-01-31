阪神・村上頌樹投手（２７）が３０日、沖縄・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で行われた先乗り自主トレに参加し、初めてブルペン入りした。２５年に最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手３冠に輝いた虎のエースが、直球の精度を高めるために２段モーションを一時的に封印していることを明かした。「順調に来ている。今は色々試しながらやっているところ」と試行錯誤を重ねている。

この日はオール直球で４０球投じた。「まっすぐを良くしたいので、動かし方を色々。また２段モーションに戻すかもしれないですし、そこらへんは試しながら」とまだ完全にフォームを変えたわけではないが、ボールを受けていた坂本からは「こっちの方がいいよ！」という言葉もあった。投げ終わると約３分間２人で話し込み、「ほどけているのか力がしっかり伝わっているのかっていうそこら辺の話ですかね。フォームやそのタイミングであったりも」と女房役からアドバイスを受けながら、ベストな形を模索中だ。

２５年には１４勝、勝率７割７分８厘、１４４奪三振と華々しい成績を残した。それでもなお、成長に貪欲だ。球団初のセ・リーグ連覇、そして３年ぶりの日本一へ。進化したエースが導いていく。（藤田 芽生）