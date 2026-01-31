オリックス・若月健矢捕手（３０）が３０日、山本由伸（ドジャース）と再タッグで連続世界一を誓った。２１年から３年連続で最優秀バッテリー賞を受賞した元相棒と、３月のＷＢＣで共闘。「世界の山本選手なので楽しみです。昔に捕っていた半分、もちろん成長していると思うので、そっちの面も半分って感じ」と、２３年１１月４日の日本シリーズ第６戦・阪神戦（京セラＤ）以来の再会を心待ちにした。

「僕自身、初めての経験なので分からないこともいっぱいあると思うけど、遠慮せずにやっていきたい」。自身初の主要国際大会に向け、オフは大会球で練習。「ダルビッシュさんはこんな人だった…とか、そんな感じで」と２３年の前回大会に出場した宮城、宇田川、山崎からも情報を集め、イメージを膨らませてきた。

２月１４日からの侍ジャパン宮崎キャンプに先駆け、同１日からのチームの春季キャンプでは大会時のサイン伝達手段である電子機器「ピッチコム」を練習予定。ブルペンでは同じＷＢＣ組の宮城、曽谷の球をなるべく多く受ける計画だ。

この日は、チームとともに空路で宮崎入り。「昨年は３位ということで、上位２チームにかなり離された。細かい部分が大事になる」と、オリックスの選手会長としての役割も忘れなかった。連続世界一からの４年ぶり日本一が最終目標。まずは宮崎で濃密な一か月を過ごす。（南部 俊太）

〇…岸田監督がチームのＷＢＣ組に「２６年初実戦」の出場を勧めた。宮崎キャンプ第２クールの２月８日に、初の紅白戦を予定。「（若月は）出るだろうし（宮城、曽谷も）投げた方がいいと思う」と、３人に早めの仕上げを促した。この日は、チームとともに空路で宮崎入り。「いい経験になるだろうし、力を発揮してきてくれるんじゃないか」と、連続世界一への貢献に太鼓判を押した。