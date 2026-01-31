第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。日本高野連は現在、７イニング制導入について継続して議論を続けている状況にあり、９イニング制での実施は今大会を含めて残り２大会となる可能性がある。

昨年１２月に大阪市内で行われた理事会では、「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」から、センバツが第１００回を迎える２０２８年から「全ての公式戦で」、猛暑への対策が急務な夏の選手権大会については「可及的速やかに」採用することが望ましいとの最終報告を受けたと明らかにした。

同会議は昨年１月から議論を重ねており、従来よりも６アウト減らすことが、肩、肘や熱中症を含む健康対策、部員数の減少、教員の働き方改革に有効と判断。昨秋の国民スポーツ大会では７回制で開催された。

ただし、現場からは反対意見も多い。今月上旬に２６年初練習を行った大阪桐蔭・西谷浩一監督（５６）は、「間違っていると早く気付いてほしい。最後まで反対します」とキッパリ。社会科教諭らしく憲法改正に例えて「簡単に変えていいことではない。（野球の９回も）同じだと思う」と話していた。