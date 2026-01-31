俳優松大航也（26）主演の映画「真昼の蜘蛛隠れ」（井坂優介監督、26年公開）で、阪神や大リーグヤンキースで活躍した井川慶（46）が俳優デビューすることが30日、分かった。密室を舞台にしたオカルトミステリーで、本人役で出演する。

松大演じる主人公一家の近所に住む設定で、井川は「映画への出演は初めての経験で、正直とても緊張しました。野球とはまったく違う世界でしたが、ひとつひとつのせりふを必死に覚えて、家でも何度も声に出して練習しました。真剣に向き合った時間が画面に少しでも残っていればうれしいです。普段とは違う自分を見ていただけたらと思います」と話している。

井川と井坂監督はともに茨城県出身で、かねて交流があったという。井坂監督のダメ元のオファーに、井川が快諾し、出演が決まった。井坂監督は「撮影当初は、慣れない演技に戸惑い、せりふに苦戦される場面もありましたが、井川さんから携帯のボイスレコーダーで録音した自主練習の音声が送られてきました。本番の撮影は非常にスムーズに進み、井川さんご本人の魅力が自然と表れた、良い芝居に仕上がったと感じています」と振り返った。

松大は映画初主演で「身の引き締まる思いで挑ませていただきました。撮影時には、スタッフの皆さんが温かく迎えてくださったため、キャスト同士もにぎやかに演じることができました。この作品がより多くの人に届いてほしいと思います」とコメントを寄せた。

ほか、渚のん、三宅亮輔、早見紗英、大平采佳、村井美樹、星田英利、五頭岳夫、コウメ太夫が出演する。