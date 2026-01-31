大ヒット・クリスマス映画「ホーム・アローン」シリーズで主人公ケビンの母親役で知られるカナダ出身の女優で声優のキャサリン・オハラさんが３０日（日本時間３１日）、米ロサンゼルスで死去した。マネジャーが明らかにしたことを米メディアが報じた。７１歳だった。

オハラさんは短い期間の闘病の末、亡くなったという。死因は明らかにされていない。

１９５４年３月４日、カナダ・トロント生まれのオハラさんは７４年に地元を拠点とするコメディー集団に参加し、活動を開始。７０年代後半には声優として活躍した。８０年に映画デビュー。９０年にマコーレー・カルキン主演の「ホーム・アローン」でその母ケイト・マカリスター役を演じ、息子が自宅に“置き去り”となったことに気づいた瞬間に「ケビン！」と叫ぶ印象的なシーンが有名。２０１５〜２０年まではＣＢＳのシットコムシリーズ「シッツ・クリーク」に出演し、同作で２０年にはエミー賞のコメディー部門主演女優賞、ゴールデングローブ賞のテレビ部門ミュージカル・コメディー部門主演女優賞を受賞した。私生活では９２年に映画「ビートルジュース」や「シザーハンズ」などの美術デザイナーを務めたボー・ウェルシュ氏と結婚。二児をもうけた。またオハラさんは内臓逆位症を患っていた。