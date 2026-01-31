お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」よしこ（35）が30日に放送された日本テレビ系「ニノさん」（後7・00）に出演。求婚されてもお断りする人気俳優を明かした。

番組冒頭に出演者たちの紹介がされ、サッカー元日本代表の内田篤人さん、2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん、元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子が「アスリートチーム」として出演した。

また、俳優・小泉孝太郎もゲストで出演しており、進行役を務めていたお笑い芸人の陣内智則が「孝太郎さんのイメージどうですか?」と高木さんと潮田に尋ねた。高木さんは「昨年、何回かお仕事でご一緒させてもらってるんですけど、凄く優しくて」と明かし、潮田も「聡明で。でも、運動神経も良くて」と好印象を抱いていることを伝えた。

だが、陣内は「そうなんですよ」とうなずきながら「ただ…こと恋愛に関したら…とんだモンスターですからね」とチクリ。これに小泉が「お酒ないのにその話いきます?」と困惑するも「もちろん」と陣内は引きさがらなかった。

小泉の恋愛について「例えば映画館行って、つまらなかったら彼女置いて出ていく。勝手に。“いいよ!見てて”って言うらしい」と暴露。小泉は「ちょっと盛りすぎかな」と苦笑いしたが、陣内は「いや、盛ってないよね?」と、よしこに賛同を求めた。

この求めによしこは「女の敵です」とバッサリ。さらに「私は本当に孝太郎さんに求婚されても絶対断ります!一生結婚できなくていい。私は絶対NG」と言い切った。小泉との結婚については相方・まひるも「もちろんNGです」とお断りしてスタジオを笑わせた。