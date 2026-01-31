スポニチ読者の皆さん、こんにちは。

もうすでにご存じの方も多いとは思いますが、昨年12月上旬の街道練習中にトラックとの交通事故に遭遇。治療とリハビリのため、しばらく欠場を余儀なくされていました。

1月後半の松戸競輪F1戦からレースに復帰しましたが、正直なところ、たくさんの不安を持ちながらの出場でした。

メンタル面やパフォーマンス面、そして車券に貢献できるのか…。その結果、初日のような強気の攻め（番手勝負）をするという判断に至りました。

怖さはのちの選手生活に影響を及ぼす。だから怖さを感じているときこそビビらずに攻める。恐怖心に打ち勝つことで、必ず選手として成功できると私は思っています。

もし、これが自力選手ならば、先行こそが攻めたレース。それをすることで今後につなげられるのではないでしょうか？

それでも怖さを克服できなかった時は、きっと引退しているのだろう。

さて、復帰前には弟子の伊藤優里とともに110番イベントで「一日署長」をやらせていただきました。4月より自転車の道路交通法が厳しくなることを伝えるためです。

それと同時に“努力義務”でもあるヘルメット着用の必要性を伝えたかった。自分の事故ではヘルメットがバキバキに壊れました。そのおかげで頭は守られ、命も守られた。ヘルメットの着用はとても大切なことだと思います。

読者の皆さんも自転車に乗る時には、ぜひとも着用していただきたい。予期せぬ事故に遭った場合に、自分の命を守るために、です。

私たち競輪選手は今後もしっかりと交通ルールを守りながら練習に励みたいと思います。そして、ドライバーの方々は自転車を見てもイライラせずに、優しさを持って対応（追い抜きなど）してくれるとうれしいです。

最後になりましたが、復帰2戦目は2月1日に開幕する地元の松阪ナイターF1戦です。いいメンバーがそろっています。まだまだ寒い日が続きそうですが、暖かい格好をしてぜひ本場まで応援に来て下さい。（競輪選手）